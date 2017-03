Bonner Begegnung: Die Reformation in Bonn

30.03.2017 (18:00)

Die Bonner Journalistenvereinigung (BJV) lädt Sie herzlich zur zweiten Veranstaltung in diesem Jahr ein: In der Reihe „Bonner Begegnungen“ bieten wir Ihnen am Donnerstag, 30. März, anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums einen Besuch beim Archivar der Universität Bonn, Dr. Thomas Becker, an. Es gibt in Bonn wohl kaum einen kompetenteren Kenner der Materie, er hat sich schon in seiner Promotion intensiv mit der Geschichte des Protestantismus in Bonn und im Rheinland befasst.



Und es gibt derzeit wohl kaum einen besseren Ort als das von ihm aufgebaute Universitätsmuseum Bonn, um etwas darüber zu erfahren. Becker wird uns durch die aktuelle Ausstellung der Evangelisch-Theologischen Fakultät mit dem Titel „Theologie als Vermittlung“ führen, die von den Anfängen der Evangelischen Gemeinde in Bonn und der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität erzählt. Danach bringt er uns in einem Vortrag die ersten Jahre der Protestanten in Bonn nahe.



Donnerstag, 30. März 2017

Universität Bonn, Hauptgebäude, Südwestflügel

Regina-Pacis-Weg 1, 53113 Bonn

Beginn: 18.00 Uhr



Die Universität Bonn blickt auf eine fast 200-jährige Geschichte zurück. Das war Grund genug, einen Ort zu schaffen, wo eine Rückschau auf die Universitätsgeschichte und Zugänge zu unterschiedlichen Formen von Wissenschaft möglich sind. Am 26. Juni 2013 konnte der Universitätsarchivar Dr. Becker im Südwestflügel des Hauptgebäudes Bonns jüngstes Museum eröffnen.



Infos zum Universitätsmuseum Bonn:

https://www.uni-bonn.de/einrichtungen/universitaetsverwaltung/organisationsplan/archiv/universitaetsmuseum



Bitte melden Sie sich bis Mitwoch, 22. März 2017 per Mail an: djv-bonn@djv-bonn.de.

Die Teilnahme ist aufgrund der Räumlichkeiten auf 20 Personen beschränkt. Wir bitten daher um eine möglichst verbindliche Anmeldung.

Eine Anmeldebestätigung kann leider nicht versandt werden, wohl aber eine Benachrichtigung, wenn die Veranstaltung voll sein sollte und eine Warteliste geführt werden muss.