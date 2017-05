Sommerfest 2017

30.06.2017 (17:20)

Die Bonner Journalistenvereinigung lädt Sie herzlich ein zum diesjährigen Sommerfest am





Freitag, 30. Juni 2017.



Wir feiern mitten in Bonn im neueröffneten Restaurant „NEES“ im Botanischen Garten am Poppelsdorfer Schloss.

Der Namensgeber des Restaurants war der Botaniker und Naturphilosoph Christian Gottfried Daniel Ness von Esenbeck, der zusammen mit seinem Bruder 1819 bis 1830 den Neuaufbau des Botanischen Gartens leitete. Sein Autorenkürzel lautete seinerzeit NEES.



Unser Programm:



17.20 Uhr: Treffpunkt: Haupteingang Botanischer Garten, Meckenheimer Allee 171.

17.30 Uhr: Beginn der Führung „Gartenschönheiten des frühen Sommers, Einblicke in die Funktionsweise eines wissenschaftlichen Gartens“. gruene.schule@uni-bonn.de. Die Führung endet beim Restaurant NEES.

19.00 Uhr: Sektempfang (1 Glas, auch alkoholfrei) im Restaurant NEES, Meckenheimer Allee 169, www.nees-bonn.de.



Anschließend erwartet Sie auf der großen Terrasse ein umfangreiches Grillbuffet mit Vorspeisen und sommerlichen Salaten. Grillspezialitäten, zum Beispiel: Hähnchenbrust mit Minze in Limetten-Marinade und Gemüsespieße. Zum Nachtisch gibt es Panna Cotta mit frischen Erdbeeren. Sollte es regnen, ist der „Eventraum“ reserviert.

Zum Sektempfang laden wir Sie gern ein. Alle weiteren Getränke zahlen Sie bitte selbst.



Der Selbstkostenbeitrag für die Mitglieder beträgt 20,00 Euro. Mitglieder in Ausbildung, Studierende und Arbeitslose zahlen 15,00 Euro. Eine Begleitperson zahlt 30,00 Euro. Für alle weiteren Personen gilt der Gesamtkostenpreis von jeweils 37,50 Euro. Kinder bis 12 Jahre zahlen 10,00 Euro. Bitte bei der Anmeldung entsprechend vermerken.



Anfahrt: Buslinien 601, 602, 603 und 631 vom Busbahnhof (Hbf) bis Haltestelle „Botanischer Garten“. Parkmöglichkeiten in der Nachbarschaft zum Nutzpflanzengarten in der Carl-Troll-Straße und am Poppelsdorfer Schloss. Zieladresse für das Navi: Meckenheimer Allee 171, 53115 Bonn.



Bitte melden Sie sich bis spätestens 21. Juni 2017, unter dem Stichwort „Sommerfest 2017“ mit dem beigefügten Faxformular (siehe unten) oder per eMail an djv-bonn@djv-bonn.de an. Geben Sie bitte auch bei einer Anmeldung per eMail unbedingt alle Daten an, die auf dem Faxbogen abgefragt werden. Berücksichtigt werden nur rechtzeitige Anmeldungen bei gleichzeitiger Überweisung des Selbstkostenbeitrags.

Eine Anmeldebestätigung kann leider nicht versandt werden.



Bitte überweisen Sie den Betrag bis spätestens 21. Juni 2017 unter dem Stichwort „Sommerfest 2017“ und mit Angabe Ihres Namens auf das Konto der Bonner Journalistenvereinigung, IBAN DE71 3706 0590 0000 4050 27 bei der Sparda-Bank West eG, BIC: GENODED1SPK.



Angemeldete Personen, die nicht zum Sommerfest kommen, haben keinen Anspruch auf Erstattung.