Gewerkschaftstag 2017

Der Gewerkschaftstag 2017 des DJV-NRW findet am 6. Mai 2017 in Hagen statt.

Einlass und Frühstück ab 9 Uhr, Tagungsbeginn 10 Uhr, Ende ca. 17 Uhr.



Weitere Infos entnehmen Sie bitte dem Beileger zum Gewerkschaftstag im JOURNAL 2/2017 bzw. auf der Internetseite des Landesverbandes NRW.



Der jährliche Gewerkschaftstag ist die offene Mitgliederversammlung des DJV-NRW, bei der die Basis aktiv Verbandsarbeit leisten kann. Eine zahlreiche Teilnahme ist daher wünschenswert.



Die Bonner Journalistenvereinigung erstattet Ihnen die Fahrtkosten von Bonn nach Hagen und zurück in Höhe einer Bahnfahrt 2. Klasse bis zum Sparpreis von € 38,00; das Abrechnungsformular finden Sie hier (bitte Belege nicht vergessen!).