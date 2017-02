Änderung Ihrer eMail-Adresse?

16.09.2013 - 00:00

Informationen der Bonner Journalistenvereinigung verschicken wir inzwischen vornehmlich per eMail an die DJV-Mitglieder. Leider haben wir bei den Aussendungen immer zahlreiche Rückläufe, weil die eMail-Adressen nicht mehr existieren.

Deshalb die Bitte: Melden Sie neue eMail-Adressen, bzw. Änderungen auch an djv-bonn@djv-bonn.de!



Für die Pflege der gesamten Mitgliederdatei und damit für alle grundsätzlichen Adressenänderungen ist die Geschäftsstelle des DJV-Landesverbandes zuständig:

Landesgeschäftsstelle, Humboldtstr. 9, 40237 Düsseldorf,

Postfach 10 19 62, 40010 Düsseldorf.

Tel.: 0211 - 2 33 99-0, Fax: 0211 - 2 33 99-11, zentrale@djv-nrw.de.